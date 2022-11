God of War Ragnarok, un video di gameplay con i primi 17 minuti della campagna

God of War Ragnarok si mostra con un video di gameplay che include i primi 17 minuti della campagna: un'introduzione sensazionale per la nuova avventura di Kratos e Atreus.

Capace di imporsi come l'esclusiva Sony su PS5 con i voti più alti al momento, God of War Ragnarok è stato accolto in maniera davvero entusiasmante da parte della critica e domani toccherà al pubblico dire la propria sul gioco.

La storia di God of War si concludeva con un'importante, drammatica rivelazione per padre e figlio, che in questo nuovo capitolo dovranno affrontare le conseguenze delle proprie azioni nelle terre del nord e sopravvivere al Ragnarok.

Sarà anche stavolta un viaggio coinvolgente e spettacolare, caratterizzato da toni meno cupi rispetto all'episodio del 2018 ma dotato di tanto cuore e sostanza: ne abbiamo parlato nella nostra recensione di God of War Ragnarok.