Back 4 Blood: il terzo DLC, Fiume di Sangue, ha una data di uscita

Back 4 Blood vedrà l'uscita del terzo DLC, intitolato Fiume di Sangue, il prossimo 6 dicembre: sarà possibile acquistarlo separatamente oppure scaricarlo senza costi aggiuntivi laddove si possieda il Pass Annuale, la Deluxe Edition o la Ultimate Edition del gioco.

Dopo Tunnel del Terrore e Figli del Parassita, in questa nuova espansione avremo modo di esplorare cinque mappe con l'obiettivo di risalire un fiume per liberarlo dalla presenza degli Infestati.

"Per assistere al meglio gli Sterminatori, l'espansione ci fa conoscere Tala, un'emarginata appartenente a una setta ora Sterminatrice, accompagnata da un partner Infestato di nome Jeff, un amichevole e altissimo deforme che può essere evocato per aiutare la squadra", si legge nel comunicato stampa.

"Jeff scatena un putiferio quando viene chiamato con un fischio da Tala o da altri Sterminatori della sua squadra. River of Blood comprende anche otto skin esclusive per i personaggi e 12 per le armi, armi, accessori e nuove carte."

"Insieme all'espansione Fiume di Sangue sarà disponibile anche l'aggiornamento gratuito Prova del Parassita, una modalità PvE cooperativa in cui i giocatori se la dovranno vedere con quattro mappe, e lungo il percorso potranno anche raccogliere punti rifornimento."

"I giocatori potranno aggiungere modificatori corruzione o scegliere i sentieri più tortuosi per aumentare la difficoltà e il numero di punti rifornimento ottenuti. Completare Trial of the Worm con un punteggio alto per finire in cima alla classifica online, inoltre, offrirà nuovi livelli di sfida e più difficoltà personalizzate."

"Infine, dal 6 dicembre 2022 al 4 gennaio 2023 tornerà l'evento natalizio di Back 4 Blood, in cui i giocatori troveranno decorazioni natalizie a Fort Hope, ascolteranno canzoni di Natale al jukebox e otterranno costumi, emblemi, skin per armi e graffiti stagionali. Maggiori dettagli arriveranno più avanti."