Animal Crossing: New Horizons è il gioco più venduto di sempre in Giappone: il life simulator di Nintendo ha raggiunto quota 10,45 milioni di copie vendute, superando il record stabilito anni fa da Pokémon Rosso / Verde / Blu per Game Boy.

Ricorderete che al lancio Animal Crossing: New Horizons ha raggiunto rapidamente i 6 milioni di copie vendute, ottenendo tale risultato prima di chiunque altro anche per via del particolare periodo in cui ha debuttato, in piena pandemia e con i lockdown attivi.

Naturalmente siamo convinti che la quarantena sia stato solo uno dei fattori che hanno contribuito affinché il gioco stabilisse questo record, visto che New Horizons ha saputo consegnare agli utenti un'esperienza piacevolissima, colorata e davvero ricca di contenuti, come nella migliore tradizione Nintendo.

A guardare la classifica dei giochi più venduti di sempre in Giappone viene francamente da chiedersi se qualche altra produzione potrà mai ambire a totalizzare numeri simili.

I già citati Pokémon Rosso / Verde / Blu contano infatti su 10,23 milioni di copie e per arrivare al primo titolo per Nintendo Switch, Super Smash Bros. Ultimate, bisogna scendere in quinta posizione con 6,65 milioni di pezzi.