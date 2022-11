God of War, la storia finora

Seguiteci in questo breve viaggio che ripercorre la storia di God of War finora .

Siamo ormai agli sgoccioli. Manca pochissimo all'inizio del Ragnarok e siamo pronti a imbracciare nuovamente l'ascia del Leviatano per aprirci la via fino alle stanze più alte di Asgard. Ma prima di fiondarci nell'azione e nella gelida Midgard afflitta dal Fimbulwinter (l'inverno lungo tre stagioni che anticipa il Ragnarok), è il caso di fare un ripasso generale degli eventi che hanno portato all'irreversibile avvicinarsi della disfatta degli dei.

Dove eravamo rimasti?

God of War: un Kratos in lutto

Il soft-reboot di God of War, datato 2018, cominciava in medias res, con un Kratos invecchiato e catapultato in un contesto completamente diverso rispetto alla Grecia mitologica. Ci troviamo, infatti, a Midgard, terra degli uomini tra i Nove Regni della cosmogonia norrena. Qui incontriamo un Fantasma di Sparta in lutto, intento a preparare la pira funeraria della moglie Faye assieme a suo figlio Atreus. Vedere il feroce semidio in veste di padre di famiglia e situato in una terra lontana e sconosciuta è un po' straniante, ma il gioco non si pone troppe domande a riguardo e ci conduce immediatamente all'interno di questa narrazione che ci ha lasciato indietro di qualche decennio.

La moglie di Kratos, una jotun, ha espresso un ultimo desiderio prima di spirare: vuole che le sue ceneri vengano sparse al vento dalla vetta più alta dei Nove Regni, che si scoprirà essere a Jotunheim, la terra dei giganti. Così, Kratos e il suo figlioletto Atreus devono imbarcarsi in questa lunga avventura in una terra desolata e pericolosa, schiacciata dal giogo tirannico degli Æsir, la stirpe divina capitanata dal folle Odino. Pur restio, il Fantasma di Sparta è costretto a portare con sé il figlio (assolutamente impreparato per un'impresa del genere) dopo che un'inizialmente misteriosa divinità, Baldur, li attacca direttamente sul portico di casa.