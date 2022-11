Pokémon Scarlatto e Violetto: lanciato un misterioso sito con all'interno uno scrigno

The Pokémon Company pochi minuti fa ha lanciato un misterioso sito web, dove all'interno è possibile trovare uno scrigno sigillato. Il contenuto ovviamente è un segreto, per il momento, e probabilmente si tratta di una sorta di teaser legato a Pokémon Scarlatto e Violetto, in arrivo nei negozi tra poche settimane.

Nel momento in cui scriviamo questa notizia, raggiungendo il sito chest.pokemon.com troviamo uno forziere chiuso. Immediatamente sotto è presente il numero "1", mentre in alto a sinistra dello schermo appare quello che sembra un contatore, attualmente a "000".

Un indizio arriva dal profilo Twitter ufficiale di Pokémon, che ha pubblicato alle 14:00 in punto (ora in cui il sito è stato aperto) un tweet che riporta il medesimo orario e il numero 000, lo stesso nel contatore. Probabilmente ulteriori indizi arriveranno nelle prossime ore e giorni proprio tramite i social di The Pokémon Company, con il reveal vero e proprio che potrebbe avvenire alle 14:00 di domani, domenica 6 novembre.

Aggiornamento delle 15:05: lo scrigno sta iniziando ad aprirsi, con il sito che offre la possibilità anche di guardarlo da diverse angolazioni e usare lo zoom per scoprire eventuali dettagli nascosti. Ora il contatore è arrivato a 039.

Il misterioso sito Pokémon

Forse il tutto potrebbe essere legato al misterioso Pokémon di nona generazione scoperto dai dataminer scavando tra i file di Pokémon GO che potrebbe occupare lo slot 1080 del Pokédex Nazionale. Apparentemente il mostriciattolo in questione trasporta sul dorso una sorta di moneta, dal simbolo vagamente simile a quello del sigillo dello scrigno. Forse all'interno del forziere c'è proprio questo esemplare di Pokémon oppure una o più delle monete che è solito trasportare. Staremo a vedere.

In ogni caso per scoprire la verità dubitiamo sarà necessario attendere a lungo. Il lancio di Pokémon Scarlatto e Violetto infatti è ormai alle porte, con il debutto nei negozi fissato per il 18 novembre 2022.

Secondo voi di cosa si tratta?