Pokémon Scarlatto e Violetto: un nuovo Pokémon forse svelato da un leak di Pokémon GO

Analizzando le righe di codice di Pokémon GO, i dataminer hanno scoperto un Pokémon inedito, mai annunciato da The Pokémon Company. Di conseguenza molti giocatori hanno teorizzato che si tratta di un mostriciattolo di nona generazione di Pokémon Scarlatto e Violetto, che forse si è già visto di sfuggita in uno degli ultimi trailer ufficiali.

Stando alle scoperte dell'account Twitter poke_miners, il Pokémon in questione è registrato all'interno di Pokémon GO come "pmMystery". All'interno del file è presente un riferimento a "pm1080" e dunque il dataminer ipotizza che si potrebbe trattare della creatura n. 1080 del Pokédex Nazionale.

Nel tweet qui sotto possiamo vedere che si tratta di un mostriciattolo bipede che ha sulla schiena una specie di moneta, con le antenne che sembrerebbero suggerire che si tratta di una creatura di tipo Coleottero.

Potrebbe trattarsi di uno dei 5 Pokémon non ancora annunciati intravisti di sfuggita nel gameplay trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto pubblicato a inizio ottobre, come sembrerebbe confermare la clip condivisa dall'utente PLDH.

Si tratta di una scoperta senza dubbio interessante e non solo perché potrebbe trattarsi di un nuovo Pokémon di Scarlatto e Violetto. Infatti potrebbe suggerire anche che il debutto dei mostriciattoli di nona generazione in Pokémon GO è più vicino del previsto. Staremo a vedere.

Nel frattempo vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto saranno disponibili in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal 18 novembre 2022. Giusto pochi giorni fa Nintendo ha pubblicato un trailer panoramico che mette in risalto le caratteristiche dei giochi di nona generazione.