Harvestella: il trailer di lancio del JRPG di Square Enix, ora disponibile su Switch e PC

Harvestella da oggi è disponibile per Nintendo Switch e PC. Per festeggiare Square Enix ha pubblicato il trailer di lancio, che potrete visualizzare nel player in testa alla notizia.

Harvestella mescola meccaniche da action RPG giapponese con meccaniche da farming simulator. Il gioco è ambientato in un mondo fantasy dove a ogni cambio di stagione sopraggiunge un fenomeno noto come Quietus, che fa appassire le coltivazioni. Il nostro protagonista si ritroverà catapultato in questo mondo proprio durante lo svolgersi di questa calamità e dovrà darsi da fare per scoprire i misteri dietro questo disastro, esplorando, coltivando i campi e facendo amicizia con i vicini.

Esplorazione e combattimenti si rifanno ai classici del genere JRPG, con il protagonista che può cambiare stile di lotta passando da una classe all'altra. Oltre ai combattimenti il gioco pone l'enfasi sulla sua natura da farming sim con attività più tranquille e rilassanti, come la pesca e la coltivazione di frutta, verdure e cereali nella tenuta del protagonista, che possono essere usati come materie prime per il crafting o venduti nei negozi. Sarà possibile anche prendersi cura di vari animali nonché rafforzare i legami con gli altri personaggi passando del tempo con loro.

Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Harvestella, nonché di provare la demo disponibile nell'eShop di Nintendo Switch.