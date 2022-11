It Takes Two, trailer di lancio su Nintendo Switch: disponibile da oggi

It Takes Two è disponibile a partire da oggi anche su Nintendo Switch, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Hazelight e Nintendo.

Nella nostra recensione di It Takes Two per Nintendo Switch abbiamo parlato di come la conversione scenda a inevitabili compromessi ma riesca a tradurre efficacemente l'esperienza cooperativa diretta da Josef Fares sulla console ibrida giapponese.

"Hazelight ha confezionato un port competente che, al netto di ovvii compromessi tecnici e di caricamenti, restituisce la piena esperienza del titolo cooperativo a un pubblico possessore di Switch che potrà goderne alla grande, vuoi per affinità vuoi per competenza di Fares in materia", ha scritto il nostro Marco Perri.

La storia di It Takes Two ruota attorno a una coppia di genitori in crisi che si ritrovano trasformati in pupazzi a causa di un desiderio espresso dalla loro figlia, realizzatosi non si sa perché, e devono affrontare una serie di insidie al fine di rimettere le cose a posto.