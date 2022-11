Slam Dunk, il film: nuovo trailer e informazioni sul cast

Toei Animation oggi ha pubblicato un nuovo trailer di The First Slam Dunk, il film di Slam Dunk in arrivo nelle sale cinematografiche giapponesi a dicembre che vede la partecipazione diretta di Takehiro Inoue, l'autore originale del manga, che ricoprirà il ruolo di regista e sceneggiatore. È stato inoltre svelato parte del cast di doppiatori che presteranno la loro voce ai personaggi del lungometraggio e delle band che suoneranno la sigla di iniziale e finale.

Il filmato, che potrete visualizzare in testa alla notizia ci permette di ammirare alcune sequenze del film, che come possiamo vedere sarà realizzato interamente in computer grafica. Di seguito i doppiatori confermati:

Shugo Nakamura (Gin Gagamaru in Bluelock) doppia Ryota Miyagi

Jun Kasama (Wilibald Koenig in Saga of Tanya the Evil) doppia Hisashi Mitsui

Shinichiro Kamio (Koigakubo in Blue Period) doppia Kaede Rukawa

Subaru Kimura​​​​ (Aoi Todo in JUJUTSU KAISEN) doppia Hanamichi Sakuragi

Kenta Miyake (All Might in My Hero Academia) doppia Takenori Akagi

La band garage rock The Birthday eseguirà il tema di apertura di The First Slam Dunk, mentre 10-FEET quello di chiusura. Takuma e Satoshi Takebe di 10-FEET inoltre realizzeranno la colonna sonora del film.

The First Slam Dunk debutterà in Giappone il 3 dicembre 2022. Al momento non è stata annunciata un'eventuale programmazione per il mercato italiano.