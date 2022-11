Forspoken sarà alla Milan Games Week 2022: i dettagli ufficiali

Square Enix ha annunciato che sarà alla Milan Games Week & Cartoomics per mostrare ai giocatori dello Stivale il suo nuovo gioco di punta, Forspoken. L'evento sarà dal 25 al 27 novembre 2022 e potrete trovare il gioco d'azione ed esplorazione nell'area PlayStation, nel Padiglione 16.

A seguire potete leggere la comunicazione ufficiale dell'editore, in formato integrale.

"In occasione di Milan Games Week & Cartoomics, Square Enix Ltd. e Luminous Productions, insieme al partner distributivo PLAION, porteranno al pubblico della manifestazione uno dei giochi più attesi del 2023, Forspoken."

"Dal 25 al 27 novembre, presso l'area PlayStation, all'interno del Padiglione 16 - dedicato all'intrattenimento videoludico nell'ambito della Gaming Zone powered by Gamestop - sarà possibile vivere un'esperienza imperdibile. I visitatori avranno infatti la possibilità di immergersi nel mondo di Athia e di vestire i panni di Frey Holland, grazie a 4 postazioni di gioco PlayStation 5 (PS5) che permetteranno di provare il titolo per la prima volta in anteprima italiana."

"Progettato per PlayStation 5 (PS5), Forspoken sfrutterà al massimo la potenza della nuova console e permetterà a Luminous Productions di sviluppare la sua filosofia e offrire un'esperienza di gioco mai vista prima che fonde l'arte con le tecnologie più all'avanguardia. Forspoken uscirà contemporaneamente su PS5 e PC (su STEAM, Epic Games Store e Microsoft Store) il 24 gennaio 2023, e può già essere pre-ordinato. Il DLC Forspoken: In Tanta We Trust sarà disponibile nell'estate del 2023."