Baldur’s Gate 3: la patch 9 introduce la classe del Paladino con una sottoclasse segreta

La patch 9 di Baldur's Gate 3 introduce in gioco una nuova classe, quella del Paladino. I paladini hanno fatto voto di stare dalla parte del bene. Ogni personaggio potrà avanzare fino al livello cinque.

Apparentemente il Paladino rispetta l'archetipo che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare. Quindi è un guerriero molto potente con abilità di supporto e curative. All'inizio dispone di due sottoclassi: la Oath of Devotion, che consente di dare a un alleato un'aura che causa 1d4 di danno a chi lo attacca in mischia; e the Oath of the Ancients, che crea un'area curativa intorno al personaggio.

I paladini possono anche usare l'abilità Divine Smite in mischia per aggiungere danno radiante a quello normale.

I paladini che non riescono a mantenere i loro voti possono contare su di una classe segreta, chiamata Oathbreaker, che porta vantaggi e svantaggi. Inoltre sarà possibile redimersi o abbracciare completamente il lato oscuro.

Oltra a introdurre il Paladino, la patch 9 sblocca il livello 5 per tutte le classi.

Durante l'evento di annuncio della patch 9, Larian ha anche svelato che l'attore Matthew Mercer darà la voce a Minsc, un personaggio che ritorna dai primi due Baldur's Gate e che è stato svelato nel trailer dei The Game Awards 2022.

L'aggiornamento include anche una revisione completa del sistema di reazioni, che consente ai personaggi di scegliere quando usarle. Quindi non sono più automatiche. Infine diventa possibile usare la magia Fly durante e fuori dai combattimenti, per raggiungere tesori o indizi fuori mano, o per sollevarsi sopra gli avversari.