MultiVersus, Black Adam in versione The Rock e un nuovo stage a tema Il Trono di Spade

MultiVersus è stato aggiornato con una versione di Black Adam modellata su The Rock, disponibile per l'acquisto nello shop in-game, e con uno stage ispirato a Il Trono di Spade: si tratta in entrambi i casi di contenuti legati alla Stagione 2 del celebre brawler crossover.

Partita il mese scorso, la Stagione 2 di MultiVersus introduce parecchie novità e va a consolidare l'esperienza di uno dei giochi più sorprendenti dell'anno, che attualmente si trova ancora in accesso anticipato.

"Warner Bros. Games ha annunciato che una nuova versione di Black Adam modellata sulle fattezze di Dwayne Johnson nel film Warner Bros. Pictures e DC è adesso disponibile per acquisto in-game come parte della Stagione 2 di MultiVersus insieme a una nuova mappa ispirata alla leggendaria sala del trono di Game of Thrones", si legge nel comunicato stampa.

"Disponibile in tutte le modalità di gioco, la nuova arena sarà inclusa in tutte le playlist. I giocatori potranno tenere gli avversari lontani dal Trono di spade e affrontare nuovi pericoli a tema Westeros mentre in sottofondo passa un remix della mitica sigla di Game of Thrones."

"Oggi inizia anche l'evento stagionale in-game FestiVersus 2022 di MultiVersus, che permette ai giocatori di partecipare a scontri incredibili e accaparrarsi i 'biscotti delle feste' per ottenere ricompense come la versione Superman con maglione festivo, l'icona del profilo Toast pan di zenzero, il ringout Pupazzo di neve e l'emoticon adesivo Neve lieve."

"I giocatori possono accedere e giocare nei 12 giorni dell'evento per ottenere un numero crescente di biscotti delle feste e ricevere un'icona del profilo Fiocco di neve MultiVersus il dodicesimo giorno. Le ricompense e gli articoli ispirati alle feste del FestiVersus 2022 saranno disponibili fino al 18 gennaio 2023 alle 19:00 CET."