The Witcher 3: Wild Hunt, grossi problemi di prestazioni su PC per la Complete Edition

Sembra che la Complete Edition di The Witcher 3: Wild Hunt soffra di grossi problemi di prestazioni su PC, mettendo in ginocchio anche le configurazioni di fascia alta nel momento in cui si attivano le nuove feature come il ray tracing e, per assurdo, il DLSS.

Diversi utenti sostengono infatti che con l'aggiornamento alla Complete Edition, The Witcher 3: Wild Hunt utilizzi la tecnologia di upscaling di NVIDIA in maniera controversa, restituendo frame rate peggiori rispetto alla risoluzione nativa, il che è un controsenso.

Molti possessori di sistemi di fascia alta (vedi ad esempio un Ryzen 9 7950X con RTX 4090 e 32 GB di RAM) parlano invece di uno "slideshow" quando si impostano le regolazioni su ultra, con sostanziali variazioni nella fluidità che non sembrerebbero avere una spiegazione.

Vengono inoltre segnalati parecchi crash che in precedenza non si verificavano, anche qui privi di una spiegazione plausibile in quanto fondamentalmente casuali oppure legati alla modifica delle impostazioni grafiche.

Insomma, per quanto attesa e desiderata, la patch next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt per il momento ha deluso l'utenza PC e molti giocatori hanno dovuto desistere dal cimentarsi con l'ennesima run in attesa di aggiornamenti che possano sistemare questi problemi.