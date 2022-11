MultiVersus: Stagione 2 al via con nuovo Battle Pass, personaggi aggiuntivi e altre modalità

MultiVersus si aggiorna in queste ore con il lancio della Stagione 2, che porterà con sé molte novità fra Battle Pass, personaggi aggiuntivi e nuove modalità di gioco, oltre a ricompense e oggetti vari nello shop.

Vista la sua particolare struttura, l'attenzione si concentra soprattutto sul roster di personaggi, che anche in questa nuova stagione si espanderà in maniera notevole con l'arrivo di altri combattenti, ovviamente tutti appartenenti all'universo Warner Bros.

MultiVersus, immagine del cast (parziale)

Dopo aver visto arrivare Black Adam, Stripe dei Gremlins e Rick e Morty, tanti altri personaggi arriveranno nelle prossime settimane.

Si inizia con l'annuncio di Marvin Il Marziano, uno dei personaggi più bizzarri dell'universo in questione, che arriverà dotato del suo modulatore esplosivo spaziale Q-36, oltre alla possibilità di evocare navi spaziali e altre stranezze fantascientifiche. Non c'è ancora una data d'uscita per Marvin, ma questa verrà annunciata nelle prossime settimane.

Tra le altre novità, è previsto l'arrivo di un livello basato su Game of Thrones, caratterizzato da vari elementi tratti dall'ambientazione di Westeros nonché dal trono di spade stesso. Oltre a questo, è previsto l'arrivo di un nuovo Battle Pass, che offrirà ricompense per ogni tier sia nella versione gratis che a pagamento.

Tra le nuove skin che potranno essere sbloccate con il Battle Pass ci sono varianti a tema Sherlock Holmes per Tom e Jerry, un abito da direttore d'orchestra per Bugs Bunny e un costume da astronauta per Velma.

All'interno dello shop, inoltre, ci sarà spazio per nuovi oggetti esclusivi come Samurai Batman, Evil Morty, skin di Fern Finn e altri elementi acquistabili attraverso il Gleamium, la valuta presente all'interno del gioco. Oltre a tutto questo, ovviamente, la grossa patch punta a sistemare alcuni problemi tecnici di MultiVersus e modificare il bilanciamento.