MultiVersus, Rick Sanchez disponibile da oggi: la coppia di Rick e Morty è riunita

Rick Sanchez è disponibile a partire da oggi nel roster di MultiVersus, l'ottimo brawler free-to-play prodotto da Warner Bros. e attualmente accessibile in versione beta su PC e console.

A pochi giorni dal trailer di Rick Sanchez per MultiVersus, il folle scienziato fa dunque il proprio debutto nel gioco, naturalmente collocandosi nella classe Mage sebbene in teoria le sue abilità derivino dalla scienza. O qualcosa del genere.

Dotato di un'intelligenza fuori dal comune, Rick sfrutterà questa e altre abilità, inclusa una terribile Fart Bomb, per distinguersi dagli altri personaggi di MultiVersus, provenienti da una serie di brand differenti.

Acquistabile dallo shop in-game per 3.000 Gold, 700 Gleamium oppure un Character Ticket, Rick arriva in concomitanza con l'aggiornamento 1.03, che introduce una serie di miglioramenti per l'esperienza e la risoluzione di alcune problematiche.

Sono stati ad esempio sistemati i problemi di caricamento del gioco su PS4 e Xbox One, risolti alcuni glitch e ribilanciate determinate meccaniche, ad esempio quelle relative alla possibilità di effettuare combo pressoché infinite. Per il changelog completo potete visitare il sito ufficiale di MultiVersus.