Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy sta per tornare, ecco data e dettagli

Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy sta per tornare con un secondo appuntamento: la data del torneo è fissata a domenica 2 ottobre, dalle 19.00 alle 21.00, e per unirsi alla sfida basterà utilizzare il codice dedicato 3194-3057-2587.

Uno dei giochi più venduti di sempre su Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe continua a coinvolgere i suoi tantissimi fan anche grazie a eventi di questo tipo, che mettono in palio numerosi premi brandizzati e ricompense speciali.

"Tra sportellate e traiettorie al limite, il divertimento è assicurato proprio per tutti grazie all'immediatezza e all'intuitività del gameplay di questo gioco di corse unico, che permette anche ai neofiti di cimentarsi in gare al cardiopalma in compagnia dei propri amici", si legge nel comunicato stampa diffuso da Nintendo.

"La competizione, che sarà aperta a tutti e composta da un totale di tre appuntamenti, proseguirà fino a novembre 2022 e permetterà anche a chi non è in possesso del Pass percorsi aggiuntivi di mettersi alla prova con le iconiche piste comprese nel DLC. Per accedere alla gara, basterà utilizzare il codice torneo 3194-3057-2587 all'interno del gioco."

"Ogni tappa del Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy sarà autoconclusiva e vedrà trionfare ben dieci giocatori, che si spartiranno una serie di imperdibili premi offerti da LEGO e Big Ben Interactive oltre che, per la prima volta in assoluto, delle speciali ricompense celebrative della competizione."

"Nello specifico, i primi tre classificati riceveranno rispettivamente i set Avventure di Peach Starter Pack, Atrio di Luigi's Mansion e Casa dei regali di Yoshi, mentre i giocatori fino all'ottava posizione potranno portarsi a casa ognuno una custodia Nintendo Switch Big Ben NNS50GR."

"Inoltre, per tutti i dieci migliori piloti ci saranno i premi brandizzati Seasonal Circuit come una giacca per il primo classificato, un case in metallo per il secondo gradino del podio, una T-shirt per la medaglia di bronzo e cappellini per le restanti sette posizioni."

"Infine, tutti i partecipanti, a prescindere dal piazzamento, riceveranno 50 punti di platino utilizzabili all'interno del programma My Nintendo. Anche l'appuntamento di novembre, che concluderà la competizione, metterà in palio tanti altri premi esclusivi, perciò gli appassionati avranno la possibilità di partecipare a tutte le tappe per aumentare le loro chance di vittoria e tentare di portarsi a casa il titolo di Campione."