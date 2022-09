The Last of Us: un video confronto fra serie TV e gioco, con differenze e similitudini

ElAnalistaDeBits ha realizzato un interessante video confronto fra la serie TV di The Last of Us e il gioco, in questo caso il remake per PS5 e PC, partendo dalle sequenze del trailer pubblicato ieri. Ovviamente sono presenti degli spoiler per chi non conosce la storia, occhio!

Come abbiamo visto, il primo trailer ufficiale della serie TV di The Last of Us propone un'emozionante carrellata fatta di scenari e personaggi che i fan del franchise ricordano certamente, e che sottolineano la vicinanza all'opera originale.

A giudicare da ciò che si vede nel video, gli autori dello show hanno voluto ricreare in maniera molto fedele l'ambientazione post-apocalittica a cui Naughty Dog ha dato vita, cercando in alcuni casi anche di ripercorrere le stesse scelte in termini di direzione.

Al netto delle inevitabili differenze legate alle scelte di casting, dalla stessa Ellie a Tess, sembra che gli autori della serie abbiano attinto in maniera convinta a ciò che si vede nel gioco, includendo anche le scene (flashback?) dell'espansione Left Behind.

La serie televisiva di The Last of Us verrà trasmessa in Italia su Sky e Now TV, ma non ha ancora una data di uscita ufficiale: sappiamo solo che farà il proprio debutto nei primi mesi del 2023.