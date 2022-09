The Last of Us: la serie TV in Italia sarà visibile su Sky e Now TV, è ufficiale

C'è infine la conferma ufficiale su dove sarà possibile vedere The Last of Us, la nuova serie TV HBO, anche in Italia: verrà trasmessa su Sky e su Now TV in esclusiva, come dimostrato anche dal primo trailer ufficiale diffuso oggi.

La nuova produzione è prevista per HBO Max in USA, ma tale servizio non è ancora attivo dalle nostre parti: com'era prevedibile, considerando il rapporto di collaborazione già visto tra le due compagnie in altre occasioni, la serie TV di The Last of Us verrà distribuita attraverso Sky in Italia e in streaming via Now TV, come d'altra parte risultava dal primo trailer di presentazione in italiano distribuito oggi.

Come riferito dalla compagnia, The Last of Us è in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now nel 2023, in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti.

the Last of Us, un'immagine della serie TV

In attesa di ulteriori dettagli, possiamo probabilmente aspettarci una distribuzione simile a quella vista per altre serie HBO in precedenza, con gli episodi in lingua originale messi a disposizione in contemporanea e forse una breve differita per quanto riguarda quelli doppiati in italiano.

Scritto da Craig Mazin e Neil Druckmann, autore anche del videogioco stesso, The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La storia riprende direttamente quella del primo capitolo della serie videoludica, incentrata sul viaggio di Joel ed Ellie attraverso gli Stati Uniti distrutti dalla diffusione dell'epidemia generata dal fungo Cordyceps, avvenuta 20 anni prima.

Nel cast Pedro Pascal interpreta Joel e Bella Ramsey è Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, e l'attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di Frank, Nick Offerman quelli di Bill, Storm Reid è Riley, e Merle Dandridge è Marlene. Il cast include anche Jeffrey Pierce nel ruolo di Perry, Lamar Johnson in quello di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nel ruolo di Marlon, Elaine Miles nel ruolo di Florence. E con Ashley Johnson e Troy Baker.