The Last of Us, il trailer della serie TV ha già superato i 2,5 milioni di visualizzazioni

Il trailer della serie TV di The Last of Us ha superato i 2,5 milioni di visualizzazioni su Twitter in appena un'ora: un risultato davvero importante per lo show prodotto da HBO, a conferma delle grandi ambizioni del progetto.

Il trailer di The Last of Us fornisce per la prima volta uno sguardo esteso ai personaggi e alle ambientazioni della trasposizione live action con Pedro Pascal e Bella Ramsey, che in Italia farà il proprio debutto sulla piattaforma Sky.

"Il trailer della serie TV di The Last of US ha superato i 2,5 milioni di visualizzazioni su Twitter in appena un'ora", ha scritto Benji-Sales, sempre molto attento ai numeri. "Si tratta di cifre estremamente alte, specie considerando che sono state raggiunte tanto rapidamente."

"Molto probabilmente le statistiche del trailer per quanto concerne le prime ventiquattro ore saranno davvero impressionanti. HBO sta posizionando questa serie come la loro 'next big thing' dopo House of the Dragon."

Per il momento The Last of Us non ha ancora una data di uscita ufficiale: sappiamo soltanto che lo show sarà disponibile nei primi mesi del 2023.