PS5, il nuovo modello è meno costoso da produrre: giusto mantenere l'aumento di prezzo?

Il nuovo modello di PS5, nome in codice CFI-1202, è meno costoso da produrre: sono state individuate soluzioni più efficienti per assemblare i vari componenti e ciò si è tradotto in un risparmio per Sony. Alla luce di tutto ciò, è giusto mantenere l'aumento di prezzo che l'azienda ha deciso qualche settimana fa? Ok, vero, è una domanda retorica.

Come abbiamo riportato alcune ore fa, il nuovo modello di PS5 usa un SoC da 6 nm che implica vari miglioramenti, sia per quanto concerne le dimensioni del die che per quanto concerne l'efficienza termica della console e, di conseguenza, le caratteristiche del sistema di dissipazione.

La nuova componentistica risulta più semplice da realizzare e da assemblare, il che porterà anche a un aumento dei ritmi produttivi e dunque della capacità di far arrivare nei negozi delle nuove PlayStation 5, provando così a rendere meno pesanti le problematiche relative alle scorte che hanno accompagnato la piattaforma fin dal lancio.

Insomma, da qualunque parte la si guardi il nuovo modello di PS5 rappresenta una conquista per tutti... a parte gli utenti europei, giapponesi e australiani, che si ritrovano a fare il percorso inverso e pagare di più per l'acquisto della console: una strategia che nessuno aveva mai attuato in precedenza, e che lascia a maggior ragione perplessi alla luce di questi ultimi sviluppi.

Il giornalista Jeff Grubb, come vedete nel tweet, ha voluto scherzarci su: "Meno costosa da produrre. Più resa per singolo wafer. Più efficiente, dunque meno soldi spesi per il sistema di dissipazione. Tutti questi risparmi a vantaggio vostro... no, aspetta, di che stavamo parlando?"

A questo punto rimane la speranza che un effettivo risparmio sui costi produttivi di PlayStation 5 convinca Sony a fare dietrofront sull'aumento di prezzo, a maggior ragione una volta che i problemi di reperibilità si saranno attenuati. Una scelta che Jim Ryan potrebbe certamente vendere in linea con quella che in più di un'occasione è stata pubblicizzata come la filosofia di PlayStation: for the players.

Voi che ne pensate di tutta questa faccenda? Parliamone.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.