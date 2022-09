Corsair MP600 PRO LPX: la recensione di un velocissimo SSD PCIe 4.0 compatibile con PS5

Il Corsair MP600 PRO LPX è un SSD PCI-E 4.0 di seconda generazione, con prestazioni che riescono a distanziare anche modelli della generazione precedente come l'MP600 Core, per rimanere in casa Corsair, e non solo gli SSD PCIe 3.0. Questa unità in particolare, viene fornita con un dissipatore compatto perfetto per PS5 e la capacità di archiviazione arriva fino a 4 TB: questo significa poter ampliare notevolmente lo spazio a disposizione su una console PlayStation 5 e su PC. Il modello da noi testato è quello da 2 TB, che promette già di essere la versione migliore per rapporto tra prestazioni e prezzo.

In questo 2022 abbiamo visto l'arrivo sul mercato di molte unità a stato solido PCIe 4.0 . L' aggiornamento di PS5 che ha reso possibile l'installazione di un modulo SSD PCIe extra ha poi dato una spinta ulteriore al mercato, che è diventato via via più competitivo grazie a velocità sempre superiori.

Caratteristiche hardware

Il Corsair MP600 PRO LPX da 2 TB con dissipatore integrato

Il Corsair MP600 PRO LPX è pensato con in testa PS5: promette infatti velocità massime fino a 7.100 MB/s per la lettura sequenziale e fino a 6.800 MB/s per la scrittura sequenziale nella versione da 2 TB oggetto di questa recensione.

L'unità da 500 GB si ferma a 3700 MB/s in scrittura sequenziale, ma mantiene la stessa velocità di 7100 MB/s in lettura sequenziale così da non avere problemi con PS5 ed è la stessa anche del modello da 1 TB che dichiara, tra l'altro, 5800MB/s in scrittura sequenziale. Una differenza prestazionale importante in scrittura, che può fare la differenza sulla scelta finale anche per il suo forte impatto sul prezzo. Parliamo di 109,99€ per il modello da 500 GB, 174,99 per quello da 1 TB, 309,99€ il 2 TB e ben 744,99€ se si vogliono 4 TB.

Il controller è il Phison E18-PS5018 abbinato a memorie NAND 3D TLC di Micron; c'è anche una cache DRAM variabile in base alla capacità del drive (1 GB nei modelli da 500 GB e 1 TB, 2 GB in quelli da 2 e 4 TB) con supporto per il caching SLC (Dinamico).

La longevità si attesta su ben 1400 TB scritti sull'unità da 2 TB (un valore che si dimezza nel modello da 1 TB e scende a 350 TB in quello da 500 GB, mentre sale a 3000 TB su quello da 4 TB). Tutto questo si traduce in molti anni di servizio, oltre ai 5 anni di garanzia offerti da Corsair. Tutti i modelli disponibili condividono lo stesso dissipatore a basso profilo, che garantisce ottime temperature senza occupare troppo spazio, con dimensioni perfettamente compatibili con PS5.

Scheda tecnica Corsair MP600 PRO LPX NVMe PCIe 4.0 2 TB con dissipatore