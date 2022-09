Project Dagger: People Can Fly chiude con Take-Two, il gioco verrà autoprodotto

Project Dagger, il nuovo titolo di People Can Fly, non verrà prodotto da Take-Two: le due aziende hanno deciso di concludere la propria collaborazione in merito al progetto, in lavorazione già da due anni, che dunque verrà autoprodotto.

Uno dei cinque nuovi giochi di People Can Fly, Project Dagger si presenta come una proprietà intellettuale inedita, appartenente al genere action adventure, di cui al momento si sa ancora molto poco.

Nella nota pubblicata dal team di sviluppo si legge che è stata fondamentalmente Take-Two a prendere questa decisione e che non eserciterà alcuna opzione di acquisto nei confronti del progetto, che rimane dunque a disposizione di People Can Fly.

Alcuni giochi di People Can Fly

"Immagino che ci separeremo rimanendo in buoni rapporti, e non vedo motivi per cui non dovremmo lavorare ancora con Take-Two su qualche altro progetto in futuro", ha dichiarato Sebastian Wojciechowski, CEO di People Can Fly.

"Crediamo fortemente nel potenziale di Project Dagger e ci siamo impegnati a portarne avanti la realizzazione collocandolo fra i progetti autoprodotti dallo studio. Il gioco è ancora in fase di pre-produzione, i nostri sviluppatori si stanno concentrando sulle meccaniche di combattimento e sulla migrazione da Unreal Engine 4 a Unreal Engine 5."

"Sono consapevole che questa decisione ci metterà addosso nuove responsabilità, ma l'autoproduzione rientra fra le nostre strategie. Naturalmente non escludiamo di poter collaborare con un altro publisher per il gioco laddove ciò possa dar vita a una nuova e interessante opportunità."