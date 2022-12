Persona 3 Portable e Persona 4 Golden: video e dettagli su prezzo, data e Game Pass

Atlus ha pubblicato oggi un nuovo trailer di gameplay per Persona 3 Portable e Persona 4 Golden, nella forma di una sorta di video guida da parte di Morgana che spiega diverse caratteristiche dei due giochi in arrivo su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Con il rilascio di questo video si aprono anche ufficialmente le prenotazioni per entrambi i giochi per Xbox Series X|S, Xbox One e PC, ricordando peraltro che saranno comunque disponibili al day one anche all'interno del catalogo di Xbox Game Pass.

Il trailer mostra alcune sequenze di gameplay di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden, oltre a illustrare alcune delle caratteristiche del gioco, con la guida di Morgana.

Atlus comunica inoltre che da oggi è possibile prenotare Persona 3 Portable e Persona 4 Golden su Xbox Series X|S, Xbox One e PC al prezzo di 19,99 € ciascuno. Per chi volesse entrambi i giochi è possibile prenotare anche un bundle che contiene i due capitoli della serie Persona in previsione dell'uscita del 19 gennaio 2023.

Entrambi i titoli presentano grafica rimasterizzata e propongono un'esperienza di gameplay più comoda grazie a diversi miglioramenti specifici come l'introduzione di differenti livelli di difficoltà, la localizzazione in diverse lingue e una nuova comoda funzionalità di "Suspend Save" che permette di riprendere il gioco dal punto in cui si termina una sessione.

Entrambi i titoli saranno disponibili in digitale il 19 gennaio 2023 per Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Steam, PlayStation 4 e Nintendo Switch, e verranno lanciati direttamente al day one all'interno del catalogo di Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Persona 3 Portable:

Se ti dicessi che c'è un'ora "nascosta" tra un giorno e l'altro... ci crederesti? Questo momento ignoto è "l'Ora Buia". Un'insolita calma avvolge la città, la gente si trasforma in inquietanti feretri e mostri sovrannaturali chiamati Ombre sciamano ovunque. Una notte, il protagonista subisce un attacco da parte di queste Ombre. Quando ogni speranza sembra ormai perduta, il potere del cuore, la sua Persona, si risveglia.

Persona 4 Golden:

Dicono che la tua anima gemella apparirà se fissi una televisione accesa in una notte piovosa... Una strana voce si diffonde nella cittadina di campagna di Inaba, nuova casa del protagonista, mentre inizia una serie di misteriosi omicidi. Man mano che il protagonista e i suoi compagni inseguiranno la verità, si ritroveranno ad aprire la porta verso un altro mondo.