Offerte Amazon: Fire TV Stick e Fire TV Cube in sconto, vediamo i prezzi

Per quanto riguarda le differenze dei vari modelli e quale sia il miglior Stick per voi, dovete ragionare anche in base al vostro televisore. Se è in 4K, allora potete optare per i modelli più avanzati, come il Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max, che supportano anche Dolby Vision per l'HDR. In termini di spazio di archiviazione, tutti i modelli sono da 8 GB. Il modello 4K Max include anche un paio di funzioni aggiuntive, ovvero il supporto al Wi-Fi 6 e alla modalità Live View (finestra picture-in-picture). Il modello Lite non supporta invece audio Dolby Atmos. Fire TV Cube aggiunge il controllo vocale con Alexa, la possibilità di collegare e controllare i propri dispositivi (decoder, console, webcam...), la connessione cablata, 16 GB di spazio di archiviazione, e un processore octacore (gli altri sono quadcore).