Forspoken: In Tanta We Trust, un gameplay trailer presenta nuove magie e nemici del DLC

Square Enix e gli sviluppatori di Luminos Prouductions hanno pubblicato oggi un gameplay trailer di In Tanta We Trust, il DLC di Forspoken in arrivo su PS5 e PC il prossimo 26 maggio e che narrerà una storia inedita che farà da prequel agli eventi del gioco principale.

Come possiamo vedere nel trailer, in questa espansione i giocatori combatteranno al fianco del personaggio Tantha Cinta e dovranno sfruttare le nuove abilità magiche di Frey per affrontare nuovi avversari agguerriti.

In Tanta We Trust, Frey sarà guidata da una voce che la farà viaggiare nel passato, 25 anni prima degli eventi di Forspoken, durante lo svolgimento della "Purga di Rheddig", una battaglia leggendaria che ha devastato Athia. Leggiamo la sinossi ufficiale del DLC:

"Continuando la sua ricerca di un modo per sradicare la Rovina da Athia una volta per tutte, Frey si ritrova a seguire una voce misteriosa che la conduce in un luogo che in qualche modo la trasporta alla Purga di Rheddig, la leggendaria battaglia che ha devastato Athia e ha portato le Tantha alla follia. Accompagnata da Tantha Cinta e da una nuova serie di abilità magiche, Frey deve scoprire le risposte e salvare Athia ancora una volta...e tentare di salvare se stessa."

Come detto in apertura, Forspoken: In Tanta We Trust sarà disponibile a partire dal 26 maggio 2023. Il DLC è incluso nella Digital Deluxe del gioco, che inoltre garantisce l'accesso anticipato all'espansione dal 23 maggio.