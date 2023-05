PS5: le nuove console, controller e accessori in arrivo entro la fine del 2024 per Tom Henderson

Insider Gaming ha pubblicato un comoda lista di tutti gli hardware PlayStation, tra console, controller e accessori, in arrivo entro la fine del 2024. Ovviamente sono quasi tutti rumor e leak, ma provenienti da Tom Henderson: anche se non sono confermati, parliamo di una fonte credibile che più volte si è rivelata precisa. Questo suo riassunto ci permette di avere un'idea più chiara di quali sarebbero i piani di Sony, anche se ovviamente è sempre possibile che certi prodotti vengano cancellati prima dell'uscita.

Henderson parte citando con Project Leonardo, l'unico annunciato ufficialmente della lista. Si tratta di un controller personalizzabile pensato per giocatori con disabilità. La data di uscita prevista è la fine del 2023.

Project Leonardo

A seguire, secondo Henderson, ci sarà la nuova versione di PS5, ovvero una console con lettore ottico staccabile. In termini di design, la console dovrebbe essere identica all'attuale PS5, solo con il lettore ottico non fisso. La data di uscita di quest'ultima sarebbe settembre 2023.

Henderson parla poi dei nuovi hardware audio pensati per PS5, noti con il nome in codice Project Nomad (auricolari wireless) e Project Vayager (cuffie wireless). La data di uscita è entro la fine di marzo 2024.

Si parla poi di Q Lite, ovvero una sorta di piattaforma portatile pensata per giocare con Remote Play ai titoli PS5, con la possibilità di fare streaming a 1080p e 60 FPS. La piattaforma, per Henderson, sarà come un grosso controller DualSense con uno schermo al centro. L'uscita è prevista entro la fine del 2023.

Vari di questi hardware, secondo Henderson, potrebbero essere mostrati a un PlayStation Showcase, ma per il momento non ci sono conferme in merito, nemmeno sotto forma di leak.

Infine, Henderson afferma che PlayStation 5 Pro è assolutamente in sviluppo ancora adesso e che i kit di sviluppo arriveranno ai team 1st party entro un paio di mesi. Il periodo di uscita della console sarebbe per ora fissato per la fine del 2024, ma per ora non vi è una conferma definitiva, quindi potrebbe essere rimandata.

Ripetiamo che si tratta di leak e rumor. Con la sola esclusione di Project Leonardo, nulla è stato ufficialmente confermato da Sony PlayStation. Dovremo attendere un grande evento per vedere se la compagnia svelerà nuovi dettagli in merito ai suoi piani per gli hardware. Voi a cosa siete maggiormente interessati?