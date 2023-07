Nickelodeon All-Star Brawl 2 annunciato per PC e console, data di uscita e trailer

GameMill Entertainment e gli sviluppatori di Ludosity e Fari Play Labs hanno annunciato oggi Nickelodeon All-Star Brawl 2, il seguito del picchiaduro con gli iconici personaggi dei cartoni Nickelodeon. Sarà disponibile durante il corso dell'autunno 2023 per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam.

L'annuncio è stato accompagnato dal primo trailer ufficiale, che potrete visualizzare nel player sottostante e ci offre un primo assaggio delle novità introdotte nel sequel.