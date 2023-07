Diablo 4: patch 1.1.0c disponibile, risolve il problema dell'interfaccia del Pass Premium

Blizzard ha pubblicato la patch 1.1.0c di Diablo 4. Si tratta di un aggiornamento minore che non porta con sé novità sostanziali, ma quantomeno ha risolto un difetto dell'interfaccia di gioco portava i giocatori ad attivare involontariamente il Pass Battaglia Premium.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, nei giorni scorsi alcuni giocatori di Diablo 4 affermavano di aver attivato per errore il Pass Battaglia Premium, dando la colpa dell'interfaccia di gioco. Stando alle loro testimonianze era semplice selezionare per sbaglio questa opzione in quanto quando si esaminava l'interfaccia della Stagione il cursore era automaticamente posizionato sul pulsante di attivazione. Inoltre, una volta selezionato questo comando il processo era immediato e irreversibile. Il problema si verificava solo nel caso in cui un giocatore era in possesso di uno sblocca gratuito del Pass Premium (uno dei bonus della Deluxe e Ultimate Edition) o di almeno 1.000 d'argento, ma risultava in ogni caso fastidioso.

La soluzione di Blizzard è tanto semplice quanto efficace: è stato aggiunto un pop-up di conferma, che permette dunque all'utente di bloccare l'operazione. Inoltre ora la posizione iniziale del cursore è sul comando "Percorso Stagionale", il che dovrebbe ridurre ulteriormente le attivazioni involontarie e, in generale, rendere più semplice la navigazione.

Oltre a questo sono stati risolti alcuni bug più e meno noti, crash di sistema e problemi di stabilità.