Diablo 4: utenti attivano per sbaglio il Pass Premium per colpa dell'UI, Blizzard lavora a un fix

Alcuni giocatori affermano di aver attivato erroneamente il Battle Pass Premium di Diablo 4 per colpa dell'interfaccia di gioco della Stagione 1, accusando Blizzard di averla realizzata con superficialità o di averla creata appositamente per trarre in inganno gli utenti.

Ma andiamo per gradi. Molti giocatori affermano di aver attivato per sbaglio il Battle Pass Premium di Diablo 4, specialmente su console. Stando alle loro testimonianze, nel momento in cui si esamina l'interfaccia della Stagione, il cursore è automaticamente posizionato sul pulsante "Attiva il Battle Pass Premium", che tra l'altro è a un passo da quello utilizzato per controllare i progressi stagionali. L'altro grosso problema è che una volta cliccata su questa opzione lo sblocco del Battle Pass Premium avviene immediatamente, senza prima un pop-up di conferma.

Per rendere meglio l'idea di quanto sia semplice attivare erroneamente il Pass Battaglia Premium, date uno sguardo al video qui sotto, registrato dallo streamer Rurikhan durante una livestream.

Precisiamo in ogni caso che il problema si presenta solo per quegli utenti che hanno almeno 1.000 monete d'argento, ovvero la quantità necessaria per attivare il Pass Premium, o uno sblocco gratuito garantito con l'acquisto della Deluxe e la Ultimate Edition di Diablo 4. Nel suo caso Rurikhan ha spiegato che stava conservando il suo sblocco gratuito per una stagione futura, poiché non aveva tempo da dedicare a quella corrente.