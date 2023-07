Diablo 4: la patch 1.1.1 includerà buff per Incantatore e Barbaro, abbasserà il costo del respec

Le altre novità della patch 1.1.1 di Diablo 4

Verrà aumentata anche la densità dei mostri nelle Spedizioni da Incubo e durante le Maree Infernali e sarà aggiunta una scheda nell'inventario condiviso, il che in pratica significa più spazio per conservare il vostro bottino.

Non è finita qui, perché il quantitativo massimo di Elisir verrà portato a 99, l'esperienza ottenuta tra il livello 50 e 100 verrà regolata in modo da rendere più facile il livellamento del personaggio e inoltre i costi per il respec verranno ridotti del 40%, il che è un'ottima notizia per chi ama cambiare spesso la propria build.

Non si tratta delle uniche modifiche in programma, con maggiori dettagli in merito che verrà svelati venerdì 28 luglio, nel corso di un nuova livestream organizzata dal team di Blizzard.