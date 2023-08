Blasphemous 2, video mostra i primi 16 minuti del gioco tra boss fight ed esplorazione

IGN USA ha pubblicato un nuovo video dedicato a Blasphemous 2, il metroidvania di The Game Kitchen in arrivo il 24 agosto 2023 su PC, Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S. Il filmato mostra i primi sedici minuti circa dell'avventura.

Nel filmato vediamo la fase iniziale nella quale il Penitente - il personaggio controllato dal giocatore - scegliere un'arma tra le tre a disposizione: nel video viene scelto l'incensiere Veredicto, potente ma lento. Successivamente vediamo la prima boss fight di Blasphemous 2. Si tratta di un avversario semplice, che utilizza una ruota chiodata che lancia e richiama verso di sé per colpire.