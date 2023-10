Payday 3: nuove missioni in arrivo, nessun Battle Pass previsto

Starbreeze ha intenzione di proseguire a lungo con il supporto di Payday 3, iniziando già dal prossimo periodo con l'aggiunta di nuovi colpi e missioni varie ad arricchire i contenuti di base, il tutto senza prevedere un Battle Pass, come invece spesso accade in giochi di questo genere.

Il Global Brand Director di Starbreeze, Almir Listo, insieme al lead producer Andreas Penninger hanno confermato in un recente livestream degli sviluppatori che nuove rapine sono già in lavorazione da tempo per Payday 3 e usciranno tra poco, all'interno di un piano di supporto piuttosto fitto di impegni.

Tuttavia, questa aggiunta costante di contenuti non sarà inserita all'interno di un Battle Pass, dunque non è prevista la classica struttura progressiva di contenuti con ricompense da sbloccare gratis o a pagamento in base all'avanzamento nel gioco.