Graven: la versione definitiva ha una data, ecco quando uscirà dall'early access

Torna a mostrarsi Graven, lo sparatutto in prima persona considerato un po' il successore spirituale di Hexen, con un trailer che annuncia la data d'uscita della versione definitiva e di uscita dall'early access, fissata per il 23 gennaio 2024.

Graven arriverà dunque in versione definitiva il 23 gennaio 2024 su PC, ma non ci sono ancora informazioni precise sulla data d'uscita delle versioni console, annunciate già in precedenza.

Evidentemente, il team di Slipgate Ironworks ha dato precedenza alla versione PC, ma possiamo aspettarci le altre a stretto giro dopo l'uscita dell'edizione completa su Windows.