Final Fantasy 14: Growing Light, patch 6.5 disponibile: scopriamo tutte le novità

La patch 6.5 di Final Fantasy 14 è disponibile a partire da oggi e introduce l'aggiornamento Growing Light per l'MMORPG di Square Enix, che continua a crescere e ad arricchirsi di nuovi contenuti col passare del tempo.

Peraltro, il publisher ha annunciato che l'open beta di Final Fantasy 14 su Xbox Series X|S arriverà proprio in questo periodo e ciò rende ancora più interessante l'update, che include anche stavolta tante novità.

Si concluderà infatti la storia narrata in Endwalker e potremo affrontare nuove sfide, come il terzo capitolo della serie di raid di alleanza Myths of the Realm: Thaleia, il dungeon Lunar Subterrane, il trial Abyssal Fracture e il trial Singularity Reactor (Unreal).

L'aggiornamento arricchisce inoltre il sistema Duty Support, che consente di giocare tutti i dungeon di A Realm Reborn tramite Endwalker in solitaria, utilizzando dei PNG come compagni. Non mancano infine alcune aggiunte a Island Sanctuary, nuove Custom Deliveries e altro ancora.