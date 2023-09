Final Fantasy 14, l'open beta su Xbox Series X|S ha un periodo di lancio

Annunciato lo scorso luglio, Final Fantasy 14 per Xbox Series X|S segnerà l'esordio per l'MMORPG sulle piattaforme Microsoft con un'edizione che includerà tutti i contenuti pubblicati finora , anche l'espansione Endwalker.

Un passo importante

Final Fantasy XIV

Non c'è dubbio che l'accordo stipulato fra Microsoft e Square Enix sia importante per Xbox, che finora era stata quasi sempre tagliata fuori dai progetti della casa giapponese in favore di una frequente esclusività su PlayStation, come accaduto con Final Fantasy VII Remake e Final Fantasy 16.

A confermare l'intesa c'è stato peraltro l'annuncio di Octopath Traveler 2 per Xbox al TGS 2023, e ulteriori progetti dovrebbero essere in cantiere nel momento in cui scriviamo.