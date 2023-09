EA Sports FC 24, un video confronto fra PS5, PS4 e Nintendo Switch

EA Sports FC 24 è protagonista dell'ultimo video confronto realizzato da ElAnalistaDeBits, che ha messo una di fianco all'altra le versioni PS5, PS4 e Nintendo Switch del gioco di calcio al fine di evidenziarne le differenze.

Come già sappiamo, EA Sports FC 24 gira a 30 fps su Nintendo Switch: un compromesso necessario per ottenere una sostanziale parità in termini di contenuti e funzionalità con le attuali piattaforme, ma a ben vedere non l'unico.

È facile infatti percepire su Switch una certa distanza in termini di dettaglio anche rispetto a PS4, segno evidente dell'impiego di una risoluzione dinamica o della mancanza di antialiasing, mentre i modelli dei calciatori sembrano gli stessi ma con parecchi meno effetti ad abbellirli.