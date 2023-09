Immortals of Aveum, FSR 3 meglio di DLSS 3 ma lo stuttering aumenta

Immortals of Aveum supporta ora su PC la tecnologia di frame generation di AMD e stando ai test FSR 3 risulta migliore di DLSS 3 laddove si consideri il frame rate che viene raggiunto con una RTX 4090, ma a quanto pare lo stuttering aumenta.

Abbiamo spiegato di recente come funziona FSR 3 e come questa tecnica utilizzi le peculiarità di DirectX 12 al fine di individuare i frame da generare anziché ricorrere all'intelligenza artificiale, come accade invece per il DLSS 3.

Ebbene, l'implementazione in Immortals of Aveum (qui la recensione) appare promettente ma necessita senz'altro di ulteriori rifiniture, a giudicare dai valori espressi nel grafico che potete vedere qui sotto.