Microsoft si sta organizzando per lanciare il suo Store Mobile Xbox, svela Phil Spencer

In base a quanto riferito da da Phil Spencer durante un'intervista nel corso della Convention CCXP di San Paolo in Brasile, Microsoft si sta organizzando per il lancio di uno Store per piattaforme mobile, in grado di competere con Apple e Google.

"È una parte importante della nostra strategia e una cosa a cui stiamo lavorando attivamente non solo per quanto riguarda Microsoft, ma parlando anche con vari partner che verrebbero vedere maggiore scelta sulle possibilità di monetizzazione nell'ambito delle app per smartphone", ha riferito Phil Spencer.

Il capo di Microsoft Gaming non ha parlato di dettagli o tempistiche precise per l'eventuale avvio del progetto, ma questo potrebbe già iniziare a materializzarsi nel corso del 2024: "Non penso che sia lontano diversi anni", ha riferito Spencer, "Penso che possa avvenire prima di tale intervallo di tempo".