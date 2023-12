The Witcher Polaris, il doppiatore di Geralt pensa che Ciri sarà la nuova protagonista

Il doppiatore di Geralt ha recentemente detto la propria su come la saga videoludica di The Witcher potrebbe proseguire, ipotizzando che questa volta Ciri sarà al centro della scena. Parlando con IGN, Cockle ha chiarito di non avere informazioni privilegiate sul prossimo capitolo, ma ha condiviso ciò che pensa, e spera, sarà presente in Polaris.

"Il loro obiettivo per il gioco non sarà Geralt. L'hanno detto, quindi non vedo l'ora di vedere qual è il loro obiettivo. Ho delle idee, ma sono solo quelle", ha detto Cockle.

Prima di proseguire col commento di Cockle, vi avvertiamo che le sue parole includono degli spoiler sul finale del gioco e dei romanzi, quindi se non volete alcun tipo di anticipazione in tal senso, non proseguite con la lettura.