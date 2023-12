Hellblade 2: data d'uscita vicina? Phil Spencer suggerisce che l'attesa non sarà lunga

Si tratta solo di una vaga menzione senza annunci specifici, ma se si unisce a vari altri indizi come la recente classificazione e il fatto che le tempistiche ormai sembrano puntare a un lancio non troppo lontano, viene da pensare che non manchi molto quantomeno all'annuncio di una data d'uscita per il gioco in questione.

La dichiarazione di Phil Spencer

Parlando del gioco più atteso al momento, il capo di Microsoft Gaming ha riferito: "Amo Ninja Theory e i loro lavori", durante un'intervista in Brasile, "La loro capacità nello sviluppo è fantastica. Amo come il gioco si sta componendo", ha aggiunto Spencer su Senua's Saga: Hellblade 2.



Ha inoltre aggiunto una frase che, per molti, è una sorta di conferma dell'annuncio in arrivo sulla data d'uscita, e forse anche sul fatto che l'uscita sia più vicina di quanto si possa pensare, a seconda delle interpretazioni.

"Non dovremo attendere ancora molto", ha riferito il capo di Xbox, facendo capire come qualche grossa novità sia in arrivo a breve per il titolo in questione. Considerando che nei giorni scorsi è emerso anche il fatto che Xbox farà degli "annunci importanti" durante i The Game Awards 2023, e visto il rapporto preferenziale che c'è tra l'evento di Geoff Keighley e il titolo di Ninja Theory, è possibile che queste novità arrivino proprio in tale sede, ovvero nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2023.