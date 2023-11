Xbox farà degli 'annunci importanti' durante i The Game Awards 2023

Xbox ha promesso tramite la propria newsletter che farà annunci importanti durante i The Game Awards 2023, che come sappiamo verranno trasmessi nella notte fra il 7 e l'8 dicembre a partire dalle 1.30 italiane.

Come ricorderete, gli Xbox Game Studios hanno ormai una lunga tradizione con l'evento organizzato da Geoff Keighley: ai The Game Awards 2019 è stato annunciato Senua's Saga: Hellblade 2, ad esempio, mentre un trailer del gameplay è stato presentato ai The Game Awards 2021.

Volendo dunque continuare questo percorso, è possibile che nella prossima edizione Microsoft e Ninja Theory annuncino finalmente la data di uscita ufficiale di Senua's Saga: Hellblade 2, mostrando il gioco in azione con delle vere sequenze di gameplay.

Le nostre sono però soltanto supposizioni, visto che per il momento non ci sono ulteriori dettagli. "Celebrate i migliori giochi dell'anno e i grandi vincitori dei The Game Awards 2023 il 7 dicembre", si legge nel messaggio di Xbox, "insieme a importanti annunci e altre novità di Xbox che non vorrete perdervi."