Senua's Saga: Hellblade 2 classificato 18+ in Australia per la molta violenza

L'ente di classificazione australiano ha classificato Senua's Saga: Hellblade II , etichettandolo come un gioco R 18+, ossia adatto solo ai maggiorenni . La classificazione risale a ottobre 2023 e potrebbe fare riferimento al gioco, o a un nuovo trailer (chissà, magari quello favoleggiato per i The Game Awards 2023).

Dettagli assenti

La scheda della classificazione non riportato molti dettagli. Si parla di "violenza di grande impatto" e viene riportato che la classificazione risale all'11 ottobre 2023, ma per il resto non ci sono informazioni di rilievo.

Per il resto facile dire che Senua's Saga: Hellblade II è uno dei giochi più attesi della vasta line up di esclusive di Xbox. Si parla di un lancio nel 2024, ma Ninja Theory non ha ancora confermato di riuscire a farcela.

Molti si aspettano che Microsoft mostri qualcosa in occasione dei The Game Awards 2023, considerando che ha promesso qualcosa di grosso per la manifestazione di Geoff Keighley. Va detto che Xbox ha molti giochi già annunciati, quindi le novità potrebbero riguardare anche altri titoli.