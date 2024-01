CI Games: il publisher di Lords of the Fallen ha licenziato il 10% del suo staff

Stando alle fonti di GamesIndustry.biz, i licenziamenti sembrano interessare la maggior parte del team del marketing , ma pare ci siano stati anche dei tagli all'interno dei team di Hexworks, autore di Lords of the Fallen, e Underdog, autore di Sniper Ghost Warrior.

CI Games , il publisher polacco dietro ai franchise di Lords of the Fallen e Sniper: Ghost Warrior , ha effettuato dei tagli al personale che hanno colpito circa il 10% del suo staff , una decisione descritta come "dura ma necessaria" per "preservare il business e la stabilità" della compagnia.

Le parole del CEO di CI Games

Lords of the Fallen

Alla richiesta di conferme da parte della testata è seguito un comunicato ufficiale scritto dal CEO di CI Games, Marek Tymiński, che, oltre a confermare i licenziamenti, ha parlato di ulteriori "ottimizzazioni delle pipeline e dei processi di organizzazione", quindi non sono da escludere altri tagli al personale in futuro.

"Per preservare la solidità e la stabilità dell'azienda, CI Games ha preso la difficile ma necessaria decisione di attuare una serie di licenziamenti mirati, che interesseranno circa il 10% dei dipendenti dell'azienda", ha dichiarato Tymiński.

"Desideriamo ringraziare tutti i dipendenti per il ruolo che hanno svolto durante la loro permanenza in azienda". Sono in corso ulteriori ottimizzazioni delle pipeline e dei processi dell'organizzazione".

L'anno scorso, la società ha rivelato che Lords of the Fallen è stato il suo progetto più dispendioso fino ad oggi, con un costo totale di 281 milioni di zloty (circa 61 milioni di euro). Il gioco ha raggiunto quota 1 milione di copie vendute in una sola settimana, un risultato ottimo, tanto che il CEO di CI Games ha detto che si tratta "del gioco più importante e ambizioso che abbiamo sviluppato nei nostri 20 anni di storia".

Nel 2023 sono stati licenziati circa 10.000 addetti ai lavori all'interno dell'industria videoludica e purtroppo questo trend negativo sembra destinato a continuare anche quest'anno. Giusto pochi giorni fa Unity ha tagliato il 25% della sua forza lavoro, mentre oggi Behaviour Interactive ha annunciato il licenziamento di 45 dipendenti.