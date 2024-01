Like a Dragon: Infinite Wealth, voti entusiastici per il nuovo capitolo della serie Sega

Sembra proprio che Sega abbia fatto un bel centro con Like a Dragon: Infinite Wealth, almeno a guardare i primi voti raccolti finora online, che dimostrano commenti entusiastici per il nuovo capitolo della lunga serie, in arrivo questa settimana su PC, PlayStation e Xbox.

Nel caso non l'abbiate ancora fatto, correte a leggere la nostra recensione di Like a Dragon: Infinite Wealth, nella quale anche noi abbiamo premiato la nuova produzione di RGG Studio, definita uno dei capitoli migliori e alquanto emblematica di un nuovo corso molto convincente per la serie.

Vediamo dunque alcuni dei primi voti raccolti dalle recensioni online, con il gioco che attualmente ha un Metascore di 90, anche se le recensioni non sono ancora molte (47 su PS5, la piattaforma con il maggior numero di valutazioni):