Death Stranding ha una data di uscita su iPhone e iPad, sconto del 50% per chi prenota

Per far girare il gioco sarà necessario possedere un iPhone 15 Pro oppure un iPad o un Mac equipaggiati con un processore della serie M.

Un catalogo sempre più ricco

Come saprete, Death Stranding: Director's Cut non è che l'ultima produzione premium ad approdare su iPhone 15 Pro, nell'ambito di una strategia messa in campo da Apple per rilanciare il gaming su mobile e promuovere i suoi ultimi, potentissimi dispositivi.

In precedenza è toccato a Resident Evil Village e Resident Evil 4, in entrambi i casi con qualche spigolo di troppo, specie per quanto concerne i controlli touch, mentre in futuro è previsto l'arrivo di Assassin's Creed Mirage.