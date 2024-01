Hogwarts Legacy e EA Sports FC 24 sono i giochi più scaricati dal PlayStation Store nel 2023

Sony Interactive Entertainment ha svelato i giochi più acquistati e scaricati da PlayStation Store nel corso del 2023, e senza troppo stupore ai vertici troviamo Hogwarts Legacy e EA Sports FC 24, ovvero i grandi successi commerciali dell'anno appena trascorso.

Per la precisione, Hogwarts Legacy risulta essere il gioco più acquistato in USA e Canada, mentre EA Sports FC 24 è ovviamente il più acquistato in Europa, come era facile aspettarsi.

Per quanto riguarda il gioco di Warner Bros, si tratta di una conferma del grande lavoro fatto da Avalanche su un franchise ancora popolarissimo, su EA Sports FC 24 si tratta invece della solita fascinazione dell'Europa per la simulazione di calcio da parte di EA, niente di nuovo su questo fronte nonostante il cambio di nome attuato sulla serie.