Batman, il gioco di WB Games Montreal cancellato per i leak? Jason Schreier dice di no

Quello che il giornalista dice è che la cancellazione non è avvenuta per i motivi di cui si sta parlando in questo momento. Per quanto ne sappiamo, inoltre, le tempistiche sarebbero compatibili per immaginare che quel gioco sia poi diventato Gotham Knights .

Magari qualcuno si ricorda che nel 2021 sono spuntate alcune immagini di un gioco di Batman cancellato da WB Montreal , e lo stesso Schreier non ha negato l'esistenza del progetto , che appunto è stato accantonato da Warner Bros.

Nelle ultime ore si stanno rincorrendo le voci secondo cui il nuovo gioco di Batman con Damian Wayne al posto del padre Bruce, sviluppato da WB Games Montreal , sia stato cancellato a causa dei leak . Il giornalista Jason Schreier, tuttavia, sostiene che le cose non stanno così.

Non c'è pace per il Cavaliere Oscuro

Se consideriamo che l'appena citato Gotham Knights parte dal presupposto che Batman è morto, mentre nell'ormai imminente Suicide Squad: Kill the Justice League l'eroe mascherato è finito sotto il controllo del malvagio Brainiac, sembra proprio non ci sia pace per il Cavaliere Oscuro.

A proposito del nuovo titolo di Rocksteady, in quel caso Batman sarà doppiato per un'ultima volta dalla sua voce storica, Kevin Conroy, morto nel novembre del 2022. Purtroppo la versione italiana del doppiaggio non vedrà il ritorno di Marco Balzarotti.