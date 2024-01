Helldivers 2: nuovo trailer e dettagli sullo sparatutto in esclusiva console per PS5

Come unità specializzate in interventi di questo tipo, gli Helldiver sono i "veri eroi della Super Terra", e all'interno di questo gruppo ci troviamo a interpretare dei soldati scelti dotati di un potente arsenale da usare in maniera tattica e liberare i pianeti dalle forze nemiche.

Arrowhead Game Studios ha pubblicato un post sul blog ufficiale di PlayStation per parlare di Helldivers 2 , il suo nuovo sparatutto in esclusiva console per PS5 e PC, e mostrare un nuovo trailer incentrato sulla Guerra Galattica oltre a fornire numerosi dettagli .

Sparatutto roguelike

Gli Helldiver di Helldivers 2 in azione

La progressione del gioco ha elementi roguelike: il protagonista avanza di grado affrontando missioni sempre più difficili per conquistarsi un posto nella storia Helldiver, ma se viene sconfitto in battaglia il suo posto viene preso da un altro personaggio e la sua morte diventa un'opportunità per un altro cittadino di "realizzare il proprio sogno".

I nemici appartengono a due fazioni principali: gli Automaton sono essenzialmente robot, esseri bio-meccanici particolarmente agguerriti, mentre i Terminidi sono alieni insettoidi dotati di armi fisiche devastanti.

Dal Tavolo di Guerra presente sulla nave è possibile esaminare l'andamento del conflitto globale, scegliere dove intervenire e come farlo, organizzando l'azione a partire dall'equipaggiamento da utilizzare per ogni specifica missione.

Helldivers 2 ha la data d'uscita fissata per l'8 febbraio 2024 su PC e PS5 ed è uno dei vari titoli live service previsti arrivare nel prossimo periodo sulle due piattaforme in questione, in questo caso sviluppato da Arrowhead ma pubblicato direttamente da Sony. Qualche giorno fa abbiamo visto il trailer di lancio per il gioco, che peraltro richiede un account PS Network anche su Steam.