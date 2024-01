Dragon Ball Z: Kakarot, il DLC Goku's Next Journey ha un trailer e una data

Dragon Ball Z: Kakarot vedrà l'arrivo a febbraio del nuovo DLC Goku's Next Journey, che Bandai Namco ha presentato con il trailer che vedete qui sotto. Si tratta in pratica di una trasposizione dell'ultimo volume del manga di Dragon Ball, con l'esordio del giovane e misterioso Ub.

Dieci anni dopo la battaglia con Majin Bu, viene infatti esaudito il desiderio di Goku, che avrebbe voluto affrontare di nuovo il potentissimo avversario reincarnatosi in una forma differente: quando i due si incontrano, nell'ultima edizione del torneo Tenkaichi, il Saiyan capisce come stanno le cose.

L'annuncio di Goku's Next Journey è avvenuto in concomitanza con la pubblicazione del nuovo trailer di Dragon Ball: Sparking! Zero, che mostra uno spettacolare combattimento fra Goku e Vegeta.