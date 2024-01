Genshin Impact, aggiornamento 4.4: data e orario della manutenzione e 600 Primogemme gratis

L'aggiornamento 4.4 di Genshin Impact è dietro l'angolo e come di consueto gli sviluppatori di Hoyoverse si sono affacciati sui social per informare i giocatori circa la data e l'orario della manutenzione programmata dei server che accompagnerà l'uscita dell'update.

Nello specifico la manutenzione dei server inizierà alle 23:00 italiane di domani, martedì 30 gennaio 2024 e proseguirà per circa 5 ore, durante le quali non sarà possibile effettuare il log-in all'interno del gioco. Fortunatamente l'orario gioca in favore dei giocatori europei, ad eccezione di quelli che fanno le ore piccole. Alla stessa ora verrà reso disponibile l'update 4.4 per il download, che come sappiamo andrà ad aggiungere nuovi personaggi giocabili, un'area inedita ed eventi a tempo limitato.

Come da tradizione al termine dei lavori Hoyoverse elargirà 300 Primogemme, a cui se ne aggiungeranno altre 300 per la risoluzione di problemi all'interno del gioco, per un totale di 600 Primogemme gratis, un bonus sicuramente utile in vista dei nuovi banner. Potranno riscattarle tutti giocatori tramite la casella di posta di Paimon accessibile dal menu di pausa.